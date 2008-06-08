На виставці безпородних собак ”Кубок Барбоса" (фоторепортаж)
06:38, 08 червня 2008Разное
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Для дружби не важлива порода
Учасники виставки безпородних собак ”Кубок Барбоса - 2008” в Києві 7 червня 2008 р.
Виставка пройшла під девізом ”Для дружби не важлива порода!”. У програмі виставки були проведені три ринги: ”Міні”, ”Богатир” та ”Золота середина”, а також показові виступи з дресирування, конкурс талантів та конкурс схожості собаки та господаря.
Фото Євгена Орловського / УНІАН
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