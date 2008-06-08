На виставці безпородних собак ”Кубок Барбоса" (фоторепортаж)

Учасники виставки безпородних собак ”Кубок Барбоса - 2008” в Києві 7 червня 2008 р.

Виставка пройшла під девізом ”Для дружби не важлива порода!”. У програмі виставки були проведені три ринги: ”Міні”, ”Богатир” та ”Золота середина”, а також показові виступи з дресирування, конкурс талантів та конкурс схожості собаки та господаря.

Фото Євгена Орловського / УНІАН