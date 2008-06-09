Жириновський заборонив Україні вступати в НАТО, виводити флот і сподіватися на золотий мільярд...

Хто до нас прийшов по супутнику! Володимир Вольфович. Власною персоною завітав на «Свободу слова». Його показували по супутниковому зв`язку. Пам`ятаєте, кілька тижнів тому до Москви не пустили Каськіва на НТВ, там у нього з Жириновським повинна була відбутися дуель. Але у Каськіва російські митники у валізі знайшли купу помаранчевих згортків з революцією, яку він, негідник, хотів експортувати у Білокам`яну, - і відправили додому.

Савік Шустер вирішив не дати померти темі і сам скористався з російського веселуна, якого офіційно призначили російським опозиціонером. Україна може собі дозволити слухати дві години антиукраїнського тексту. Цілком може, адже ми не боїмося експорту авторитаризму і реанімації панславізму.

Про виступ... Що тут скажеш - Жириновський... Слова, які падають згори. Таким же тоном він часом нагороджує російських журналістів банкнотами по п`ятдесят доларів на своїх прес-конференціях. Він і звертається до них: «Ей, підійди...» На цей раз риторика була зрозуміла і прогнозована. «Російський флот ніколи не вийде з Севастополя...», "Україна ніколи не буде в НАТО!..", «Не ми, а ви до нас їдете на заробітки...», «Планета не може забезпечити життя всім, тільки одному мільярду, ви в цей мільярд не входите, тому що у вас немає енергетичного ресурсу. Або ви дружитимете з Росією, і тоді ви виживете, або тоді вас чекає доля Польщі, Болгарії, Угорщини...», «Ми ніколи не залишимо росіян за кордоном, ми завжди їх захищатимемо»

Ну про золотий мільярд... Насправді, поняття і концепція золотого мільярда, дуже розмиті. І даруйте, Володимире Вольфовичу, Росія теж до нього не має поки жодного відношення. Вона поки лише продає ресурси країнам «золотого мільярда». За долари, як ви їх називаєте, "брудні зім`яті зелені папірці". І прямої залежності між наявністю ресурсу і приналежністю до «золотого мільярда» теж немає. Оскільки ані Німеччина, ані Франція, ані Італія не мають свого енергетичного комплексу. А стосовно Польщі. Я була б не проти животіти, як поляки, які завдяки розумній зовнішній політиці і аграрним реформам забезпечують сільгосппродукцією, вибачте, той самий золотий мільярд. А в російських селах, трохи далі від обласних центрів, народ живе тим, що гриби і ягоди збирає. І ось вам пряме підтвердження: наявність ресурсу, як у Росії, не забезпечує гідного існування його народу, а здатність розумно організувати господарство - забезпечує, навіть за відсутності ресурсу.

А зараз, ну я вас благаю, як говорять ваші і наші олігархи. Ну давайте не будемо говорити про українських остарбайтерів. Ну пощастило вам, що люди до вас їдуть через тимчасові труднощі у своїй вітчизні. Ну, уявіть, що виселили ви наших людей. Росіяни будувати не будуть... Які ви там знизу в світових рейтингах за алкоголізмом, не пригадуєте? Але ж усе ваше будівництво замре. Або місце українців займуть кавказці і китайці. А так у вас благодать: приїжджаєте на будівництво чергової дачі, а там українці, все чисто, акуратно, і все, що вони від вас просять, окрім зарплати: новий роман Уліцької і Акуніна. Чим вам погано? Насолоджуйтеся, поки вони до Європи поближче до золотого мільярда не перебралися.

Щодо Чорноморського флоту - подивимося.

А щодо захисту співвітчизників, яких ви підтримуватимете. То ось Віктор Степанович впроваджує-впроваджує програму переселення співвітчизників за кордон, а виїхало до Росії аж сто двадцять осіб. Це всі, хто відчуває себе вашими співвітчизниками. А інші просто схильні до потужної пропаганди. До речі про пропаганду.

Програма періодично уривалася включеннями, наприклад, з Криму. Де Костянтин Затулін з Вадимом Колесніченком з трагічним виразом обличчя і свічками в руках говорили, що вони святкують День народження Пушкіна, а до Криму ну ніхто (голос нардепів обох країн звучав особливо драматично) - ніхто з української влади не приїхав. До Криму нікого, до речі, і не запрошували. Але українські телеканали від щирого серця день народження всіма улюбленого поета відзначили, відшукали по всій західній Європі його прямих спадкоємців і зробили репортаж. Ці прямі спадкоємці, британські лорди і швейцарські інтелігенти, до речі, говорять, що їх батьки і діди категорично забороняли їм їхати до Росії. Їм забороняли їхати до Радянської Росії, але і в сучасну вони не особливо рвуться. Ось і вся правда.

У студії сиділо декілька цікавих російських експертів, і я не бачу причини, навіщо було так паразитувати на Жириновському. Хоча у вислуховуванні цього всього є плюс, враховуючи рівень не підтримки залу його виступу, ми можемо сказати, що саме такі виступи шовіністів допомагають знайти нам власну ідентичність.

Марина Лаптєва