МНС хоче закупити потужні пожежні КрАЗи

Міністерство з питань надзвичайних ситуацій планує закупити у «АвтоКрАЗа» пожежні автомобілі з ємностями на 8-10 тонн води, які б також мали високі дорожні якості.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на спеціальній тренувальній базі МНС під Києвом заявив перший заступник керівника відомства Володимир АНТОНЕЦЬ.

За його словами, ці наміри «в практичну площину ще не перенесли. Йдуть поки що переговори з керівництвом «АвтоКрАЗу».

Також він поінформував, що в цьому році міністерство вже придбало 4 літаки Ан-32, які використовуватимуться для гасіння лісових пожеж.

Крім того, в планах відомства в цьому році придбати 114 пожежних автомобілей, 9 драбин довжиною по 60 м.