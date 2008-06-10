ДТП на Тернопільщині: загинули троє осіб
09:12, 10 червня 2008Разное
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За добу - 165 аварій
На Тернопільщині унаслідок ДТП загинули троє осіб, ще троє отримали травми різних ступенів тяжкості.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 9 червня о 18.30 поблизу с. Городище Козівського району на автошляху Городище-Озерна зіткнулися два легкових автомобілі. Травмовані, серед яких і дитина 1995 р.н., госпіталізовані.
Усього протягом минулої доби в Україні зареєстровано 165 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинули 22 особи, 202 були травмовані.
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