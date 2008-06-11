Міжнародний форум козаків відбудеться в Криму до Дня Росії

З 12 по 14 червня в Сімферополі і Севастополі пройде Міжнародний форум козаків, приурочений до Дня Росії, повідомили УНІАН в адміністрації Волгоградської області РФ.

На Міжнародний форум козаків зберуться більше півтора тисяч чоловік.

Волгоградці є постійними учасниками сходу козаків. Цього року у форумі візьмуть участь 200 представників козачих товариств Волгоградської області.

«Програма форуму традиційно насичена і різноманітна. Одним з головних його заходів стане засідання постійної міжнародної координаційної ради козаків Білорусі, Росії та України, а також урочисті збори, присвячені 225-летию підстав Севастополя. Козаки візьмуть участь в Хресному ході, покладуть квіти до пам`ятника адміралові Нахімову. Заплановано виступ козачих художніх колективів», - наголошується в повідомленні.

Як передає кореспондент УНІАН, 12 червня - на честь святкування Дня Росії - в Сімферополі, крім форуму козаків, відбудеться мітинг "прихильників російсько-української дружби і стратегічного партнерства", святковий концерт і салют.