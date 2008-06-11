Запроваджені кінні “маршрутки”

У вісьмох віддалених селах Кіровоградської області через відсутність автобусів і за ініціативою населення введені кінні “маршрутки”, розраховані на 12 пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на третій Всеукраїнській нараді працівників пасажирського автомобільного транспорту президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників (ВААП) Віталій РЕВА.

Цей факт він навів з обласної газети.

За інформацією В.РЕВИ, в області більшість з 500 сіл не має автобусного сполучення, оскільки водії автобусів відмовилися обслуговувати ці збиткові маршрути.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулася третя Всеукраїнська нарада працівників пасажирського автомобільного транспорту, в якій взяли участь 512 осіб, зокрема 385 перевізників.