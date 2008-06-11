На Одещині зійшли з рейок 14 напіввагонів

В Одеській області вчора о 16.42 на залізничному перегоні Кодима-Абамелікове зійшли з рейок 14 останніх порожніх напіввагонів вантажного потяга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, всього потяг №290023 складався з 57 напіввагонів.

Жертв та постраждалих немає. Пошкоджено близько 400 м залізничної колії, напіввагони не перевернулись.

Рух потягів на даній дільниці здійснюється по одній колії у двох напрямках. До відновлювальних робіт із залізничної станції Котовськ залучено ремонтно-відновлювальний поїзд.

Станом на 7.00 11 червня усі напіввагони поставлено на рейки і відправлено на станцію Абамелікове. Тривають роботи з відновлення залізничної колії.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС в Одеській області.