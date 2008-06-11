На шахті в Горлівці понад 2 години гасять пожежу у вугільному бункері
16:33, 11 червня 2008Разное
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Повідомлення гірничорятувальної служби
На шахті ім. Калініна (ДП "Артемвугілля", Горлівка Донецької області) більш як дві годин рятувальники гасять пожежу у вугільному бункері на поверхні.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа спалахнула о 13.05 в надшахтній будівлі ствола №3 – вугільному бункері. Люди в полон пожежі не потрапили.
Зараз рятувальники ліквідують пожежу.
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