На шахті в Горлівці понад 2 години гасять пожежу у вугільному бункері

На шахті ім. Калініна (ДП "Артемвугілля", Горлівка Донецької області) більш як дві годин рятувальники гасять пожежу у вугільному бункері на поверхні.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, пожежа спалахнула о 13.05 в надшахтній будівлі ствола №3 – вугільному бункері. Люди в полон пожежі не потрапили.

Зараз рятувальники ліквідують пожежу.