Жінка випадково вбила чоловіка, давши йому два ляпаси

Суд у Карелії (Російська Федерація) засудив до позбавленню волі (умовно) жінку, яка випадково убила свого цивільного чоловіка.

"У березні 2008 року жінка, намагаючись привести до тями п`яного співмешканця, завдала йому з розмаху два ляпаси. Від одержаної закритої травми голови, що супроводжувалася внутрішньочерепною гематомою, чоловік помер", - зазначається в повідомленні прокуратури.

У суді державний обвинувач не наполягав на відбутті покарання в колонії. За пом`якшувальну обставину суд прийняв аморальну поведінку потерпілого.

Вирок суду - десять місяців умовно з випробувальним терміном півтора роки.