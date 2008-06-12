Уряд Криму передав 100 га землі під автомототрек

Рада міністрів Криму передала товариству з обмеженою відповідальністю «Степрейсинг Тім» ділянку землі площею 100 гектарів в оренду на 49 років.

Про це говориться в постанові, текст якої розміщено на офіційному порталі Радміну.

Ділянка, яка, як наголошується в постанові, розташована за межами населених пунктів Суворовської сільської ради Сакського району Криму, передано в оренду фірмі «для будівництва і обслуговування автомототреку». Уряд АРК встановив орендну плату у розмірі 10% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки на рік.

Радмін затвердив проект землеустрою з відведення ділянки площею 100 га пасовищ ТОВ «Степрейсинг Тім» в оренду для будівництва і обслуговування автомототреку. При цьому уряд АРК перевів дану ділянку з категорії земель сільськогосподарського призначення в категорію земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Кримський уряд також ухвалив рішення ТОВ «Степрейсинг Тім» відшкодувати втрати сільськогосподарського виробництва у встановленому законом порядку.

Крім цього, Радмін доручив Сакській районній державній адміністрації АРК укласти з «Степрейсинг Тім» договір оренди ділянки площею 100 га.

Раніше кримські ЗМІ, посилаючись на дані кримської прокуратури, повідомляли, що фірма «Степрейсинг Тім» була зареєстрована в 2006 році, її статутний капітал становить всього 37,5 тис. грн. При цьому прокуратура встановила, що фірма «Степрейсинг Тім» не займалася в Криму будь-якою комерційною діяльністю, не реалізовувала тут інвестиційних або будівельних проектів.

Представники «Степрейсинг Тім» запевнили, що гроші на будівництво автомототреку у фірми є, проте поки не почато реалізацію проекту, не було необхідності переказувати їх до Криму. Зокрема, цим вони пояснювали невеликий розмір статутного фонду фірми. Повідомлялося також, що засновник фірми - російський бізнесмен, спортсмен-екстремал Анатолій КУЧМІН.