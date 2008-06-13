Британські бобри вперше за 800 років збудували гатку

У Великій Британії бобри збудували дамбу – першу за останні 800 років. Як повідомляється на сайті газети The Daily Mail, це сталося на річці Тейл в графстві Девон.

Видання пояснює, що популяція бобрів, яка населяла британський острів, була повністю знищена до XIII століття. Це сталося через активне полювання на звірів, що мають цінне хутро. Останні роки до Великобританії почали завозити бобрів з Європи в надії, що вони приживуться і почнуть розмножуватися.

Наразі на острів завезено 15 особин. Проте велика частина звірів живе на озерах і не будує гаток. Двоє бобрів, яких поселили на річці Тейл, стали першими, хто взявся за будівництво.

Лента.ру