На Київщині автомобіль протаранив огорожу церкви: є жертви

Трагедією розпочався ранок п`ятниці тринадцятого червня в с. Крюковщина Київської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, близько четвертої ранку водій автомобіля "Toyota Camry", 1980 року народження, рухаючись в напрямку м. Боярка, не вибрав безпечної швидкості руху, в результаті, на одному з заокруглень дороги втратив контроль над керуванням авто та виїхав за межі проїжджої частини, де скоїв наїзд на перешкоду (кам`яну огорожу сільської церкви).

Внаслідок ДТП водій та два пасажири 1980 та 1983 років народження, загинули на місці пригоди, ще два пасажири отримали тілесні ушкодження та були доставлені до Боярської лікарні.