Таліби взяли штурмом в'язницю в Кандагарі

1150 ув`язнених втекли з в`язниці в місті Кандагар на півдні Афганістану у п`ятницю після нападу бойовиків руху "Талібан", повідомляє агентство AFP з посиланням на представників поліції.

"Біля основного входу до в`язниці був вибух. Швидше за все, вибухнув автомобіль", - повідомило джерело в поліції. Слідом за вибухом загін талібів, озброєних стрілецькою зброєю і гранатами, взяв в`язницю штурмом.

"Вони ввірвалися і звільнили багато політичних ув`язнених. Всередині в`язниці триває перестрілка", - цитує його Лента.ру.

За словами голови ради провінції Кандагар Валі Карзая, брата президента Афганістану Хаміда Карзая, з в`язниці втекли всі, кого там утримували.

За даними агентства Reuters, серед втікачів - близько 400 талібів.