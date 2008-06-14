ДТП у Києві: 1 загиблий, 7 поранених

У Києві водій легковика не впорався з керуванням: 1 особа загинула, семеро отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, сьогодні вночі водій автомобіля "Chevrolet Aveo", рухаючись по вул. Олени Теліги, при виконанні повороту праворуч в напрямку вул. Копилівської, не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та перекинувся, після чого скоїв наїзд на електроопору.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди один пасажир автомобіля загинув на місці події, а водій та ще шестеро пасажирів цього ж транспортного засобу отримали значні тілесні ушкодження.

Встановлено, що водій "Chevrolet Aveo", 1990 року народження, посвідчення водія та талон до посвідчення не отримував.

Через порушення водіями правил дорожнього руху минулої доби тільки на Київщині та у столиці під час ДТП загинуло дев’ятеро людей, ще 12 травмовано, зазначає прес-служба Департаменту ДАІ МВС.