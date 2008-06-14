На похороні Чингиза Айтматова були присутні тільки чоловіки

Народний письменник Киргизії Чингиз Айтматов відданий землі за мусульманськими звичаями в історико-меморіальному комплексі "Ата-Бейіт" у передгір`ї Тянь-Шаню за 15 кілометрів від Бішкека поряд з могилою батька - секретаря ЦК Компартії Киргизії, наркома землеробства Торекула Айтматова, розстрілянного 1938 року. "Назву "Ата-Бейіт" ("Пам`яті батьків") свого часу дав цьому священному пантеонові сам Чингиз Айтматов.

При похованні були присутні керівники киргизької держави, члени офіційних делегацій зарубіжних країн, а також кілька тисяч киргизстанцев, які прийшли кинути по жмені землі на могилу.

Айтматов поховали під звуки гарматних залпів і гімну Киргизької Республіки. Поминальну молитву письменникові прочитав муфтій республіки Муратали ажи Жуманов. У церемонії прощання за мусульманськими звичаями брали участь тільки чоловіки.

Перед урочистою церемонією поховання пронесли 46 подушечок з орденами і медалями Айтматова.