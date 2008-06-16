У Києві горіла одна з будівель Київрічпорту
10:13, 16 червня 2008Разное
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Причина пожежі встановлюється
Сьогодні о 02.20 в Подільському районі Києва в одноповерховій складській будівлі ВАТ "Київрічпорт" (вул. Електриків, 23 "б", орендується ТОВ "Сайлінг") виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, о 5-й годині 10 відділень Державної пожежної охорони пожежу ліквідували.
Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено та пошкоджено фанеру, що знаходилося на зберіганні. Причина пожежі встановлюється.
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