На Вінниччині зіткнулися 2 легковики: троє осіб загинули
11:10, 16 червня 2008Разное
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Ще п’ятеро - постраждали
Вчора о 15.10 у м. Хмільник Вінницької області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло троє осіб та 5 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 176 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 32 особи та 225 - травмовано.
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