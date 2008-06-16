На Вінниччині зіткнулися 2 легковики: троє осіб загинули

Вчора о 15.10 у м. Хмільник Вінницької області внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло троє осіб та 5 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 176 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 32 особи та 225 - травмовано.