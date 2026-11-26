Внаслідок атаки пошкоджено навчальний корпус ХАІ.

Внаслідок атаки ворожих дронів на Харків загинула жінка, пошкоджено будівлю вищого навчального закладу.

За інформацією мера міста Ігоря Терехова, під ударом опинився Київський район, де зафіксовано влучання в один із вишів.

За його даними, є інформація про загиблу жінку.

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Як зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог кілька разів вдарив по Київському району міста.

"За попередньою інформацією, в Київському районі загинула 86-річна жінка. Також поранено 75-річного чоловіка", - заявив він. Жінка загинула через влучання у приватний будинок.

Згодом посадовець додав, що в Київському районі – ще троє постраждалих.

"Жінки 53 і 66 років отримали опіки, їм надають медичну допомогу. 18-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес", - поінформував Синєгубов.

Пізніше начальник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести. Стало відомо про поранення чоловіків 75 і 52 років.

Як заявив Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, через удар реактивного "Шахеда" зазнав пошкоджень корпус Національного аерокосмічного університету імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут".

"БпЛА типу "Шахед" влучив у корпус навчального закладу, там зараз тривають гасіння пожежі, також аварійно-рятувальні роботи. Стався удар безпосередньо в центральний навчальний корпус, є великі руйнування, і руйнування перекриття, і стін. Є осередок горіння, зараз там працюють підрозділи ДСНС", – розповів Гладких.

За його словами, люди поранень не зазнали, адже перебували в укритті.

Інші ворожі атаки на Харків

Під ранок 26 листопада росіяни вдарили дронами по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання у двох районах - Новобаварському і Холодногірському

Зокрема, у Новобаварському район "Шахед" поцілив по багатоповерховому будинку - зайнялася квартира на 15-му поверсі. Загинуло подружжя, яке перебувало в квартирі.

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