Внаслідок атаки ворожих дронів на Харків загинула жінка, пошкоджено будівлю вищого навчального закладу.
За інформацією мера міста Ігоря Терехова, під ударом опинився Київський район, де зафіксовано влучання в один із вишів.
За його даними, є інформація про загиблу жінку.
Як зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, ворог кілька разів вдарив по Київському району міста.
"За попередньою інформацією, в Київському районі загинула 86-річна жінка. Також поранено 75-річного чоловіка", - заявив він. Жінка загинула через влучання у приватний будинок.
Згодом посадовець додав, що в Київському районі – ще троє постраждалих.
"Жінки 53 і 66 років отримали опіки, їм надають медичну допомогу. 18-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес", - поінформував Синєгубов.
Пізніше начальник ОВА уточнив, що кількість постраждалих зросла до шести. Стало відомо про поранення чоловіків 75 і 52 років.
Як заявив Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, через удар реактивного "Шахеда" зазнав пошкоджень корпус Національного аерокосмічного університету імені Жуковського "Харківський авіаційний інститут".
"БпЛА типу "Шахед" влучив у корпус навчального закладу, там зараз тривають гасіння пожежі, також аварійно-рятувальні роботи. Стався удар безпосередньо в центральний навчальний корпус, є великі руйнування, і руйнування перекриття, і стін. Є осередок горіння, зараз там працюють підрозділи ДСНС", – розповів Гладких.
За його словами, люди поранень не зазнали, адже перебували в укритті.
Інші ворожі атаки на Харків
Під ранок 26 листопада росіяни вдарили дронами по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання у двох районах - Новобаварському і Холодногірському
Зокрема, у Новобаварському район "Шахед" поцілив по багатоповерховому будинку - зайнялася квартира на 15-му поверсі. Загинуло подружжя, яке перебувало в квартирі.