У Косово американці навчають українських миротворців англійській мові

У Косово розпочалися заняття з англійської мови для українських військовослужбовців зі складу миротворчого контингенту “УкрПолбату”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міноборони, заняття проводяться з ініціативи американської сторони на військовій базі “Bondsteel”, де дислокуються українські миротворці.

Викладачі – носії мови, американські військовослужбовці.

За бажанням українських військових перші заняття були присвячені темі “Миротворча англійська”.

Навчання безоплатні, на заняттях використовуються різноманітні сучасні методики.

За словами командира національної складової “УкрПолбату” підполковника Олександра ЗАГОРОДНЬОГО, вдосконалення знання англійської мови й можливість безпосереднього її практичного застосування у мовному середовищі сприятиме покращенню взаєморозуміння українських миротворців та їхніх колег з інших контингентів і, відповідно, більш якісному виконанню українцями миротворчих завдань.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в Косово у складі спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” перебуває 181 український військовослужбовець. Українці виконують завдання в рамках миротворчих сил НАТО в Косово – КФОР.