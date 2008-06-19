Пожежники загасили парасольки «Макдоналдса»
12:09, 19 червня 2008Разное
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Необережне поводження з вогнем
Пожежні підрозділи о 10.24 ліквідували пожежу на Привокзальній площі Києва.
Як уточнили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МНС України в Києві, горіла не будівля «Макдоналдса», як зазначалося раніше, а контейнери, що стоять поблизу неї.
Унаслідок пожежі частково постраждала одна стіна «Макдоналдса», кілька кондиціонерів і парасольки.
За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.
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