Пожежники загасили парасольки «Макдоналдса»

Пожежні підрозділи о 10.24 ліквідували пожежу на Привокзальній площі Києва.

Як уточнили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МНС України в Києві, горіла не будівля «Макдоналдса», як зазначалося раніше, а контейнери, що стоять поблизу неї.

Унаслідок пожежі частково постраждала одна стіна «Макдоналдса», кілька кондиціонерів і парасольки.

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем.