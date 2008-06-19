Комісія Вінського назвала винного в ДТП, що забрало 11 життів

Дорожньо-транспортна пригода на Житомирщині, унаслідок якої 11 осіб загинули й одна була травмована, сталася 23 травня 2008 року через порушення водієм вантажного автомобіля Scania Правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України, такого висновку дійшла урядова комісія під головуванням міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО, що розслідувала причини згаданого ДТП.

За фактом скоєння ДТП порушено кримінальну справу №08/09136 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального Кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспортного засобу особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

Також комісія запропонувала низку заходів щодо ліквідації наслідків події і недопущення подібних інцидентів у майбутньому, серед яких, зокрема, внесення змін до Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та до Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті в частині обов’язкового страхування пасажирів під час виконання нерегулярних та регулярних пасажирських перевезень; підготувати проект змін до Закону України «Про автомобільний транспорт», де визначити Порядок здійснення рейдових перевірок і Порядок зупинення господарської діяльності підприємств автомобільного транспорту, функціонування яких відбувається з порушеннями небезпечними для життя пасажирів тощо.

Також Міністерству праці й соціальної політики, Київській міській і Рівненській обласній державним адміністраціям доручено вирішити питання призначення сім’ям загиблих у ДТП пенсій за втрату годувальника; моторному (транспортному) страховому бюро України прискорити виплату страхових відшкодувань сім’ям загиблих.

Для виконання накреслених заходів щодо усунення причин ДТП і вчасної виплати компенсації на засіданні урядової комісії, яке відбулося сьогодні, був підписаний і направлений до Кабінету міністрів відповідний Акт комісії.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня на 132-му км автотраси Київ-Чоп у Житомирській області сталося зіткнення вантажного автомобіля Scania з автобусом Volkswagen LT 35, внаслідок чого водій і 10 пасажирів автобуса загинули, а водій вантажівки отримав травми. Попередньою причиною аварії було названо людський чинник, оскільки водій вантажівки, громадянин Боснії і Герцеговини, виїхав на зустрічну смугу.