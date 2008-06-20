Тимошенко та всі-всі-всі (фоторепортаж з Брюсселя)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголошує, що на частину робочого візиту до Брюсселя вона одержала директиви Президента України Віктора ЮЩЕНКА, і всі вони були нею виконані.

«Це був робочий візит до Брюсселя, який був сполучений з участю в саміті Європейської народної партії. І на частину робочої поїздки у мене є директиви Президента, які цілком і повністю виконані», – сказала Ю.Тимошенко.

Вона спростувала звинувачення членів Партії регіонів в тому, що цей візит прем`єра стосується не державних справ, а партійних.

При цьому Ю.Тимошенко нагадала, що вчора до Генеральної прокуратури були передані всі акти перевірок Контрольно-ревізійного управління з виявленими фактами порушень, допущених урядом Віктора ЯНУКОВИЧА. На її думку, саме це привело Партію регіонів в сум`яття. «Вони не знають сьогодні чим починати і чим закінчувати», – сказала прем`єр-міністр.

В ЄНП, зі свого боку, стурбовані тим, що на уряд України «постійно здійснюються атаки». Про це заявив президент Європейської народної партії Вільфред МАРТЕНС. «Ми як партія і я особисто висловлюємо дуже велику стурбованість з приводу того, що постійно здійснюються атаки на уряд, і деякі сили намагаються перешкодити урядові здійснювати демократичні реформи», – сказав він, наголосивши, що ЄНП високо оцінює економічні досягнення уряду Ю.Тимошенко, зокрема програму боротьби з корупцією і антиінфляційні заходи. За словами президента ЄНП, в його партії вражені рішучістю уряду і підтримують Ю.Тимошенко як лідера.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН