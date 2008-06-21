Студент + велосипед = пляжний патруль

П’ять вінницьких пляжів патрулюють студенти на велосипедах із Пляжного патруля.

Як повідомили УНІАН у відділі у справах сім’ї, молоді та туризму Вінницької міської ради, основною функцією Пляжного патруля є підтримка громадського порядку та підвищення безпеки відпочиваючих. Координує діяльність студентських загонів відділ у справах сім’ї, молоді та туризму міської ради. Чергування відбувається спільно з матросами-рятувальниками та медичними працівниками. У чергуванні беруть участь як хлопці, так і дівчата. Для участі у проекті вищі навчальні заклади міста рекомендували своїх найкращих вихованців. Частина учасників проекту будуть пересуватись місцями патрулювання на велосипедах, що додає мобільності цим групам.

Відповідно до розпорядження міського голови, учасники проекту пройшли інструктаж, який провели представники міліції, служби цивільного захисту міста, рятувально-водолазної служби.

Для надання додаткових повноважень патрульні включені до спеціального загону сприяння міліції, і тепер, відповідно до чинного законодавства, непокора Пляжному патрулю прирівнюється до непокори працівникам міліції, що тягне за собою адміністративну відповідальність.