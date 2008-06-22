УАЗ зіткнувся з Опелем: п’ятеро загиблих
10:02, 22 червня 2008Разное
815 0
Ще одна людина госпіталізована
Сьогодні о 4.00 поблизу с. Індустрія Антрацитівського району Луганської області на автошляху Антрацит - Дебальцеве сталося зіткнення автомобіля "УАЗ-469" з легковим автомобілем "Опель-Омега".
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб та 1 особу з травмами у важкому стані госпіталізовано.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Луганській області. За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter