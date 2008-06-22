У Києві блискавка вбила людину
10:59, 22 червня 2008Разное
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Ще 6 осіб звернулися до лікарні
У суботу о 13.51 в Оболонському районі Києва по вул. Богатирська на озері "Міністерське" під час грози від ураження блискавкою одна особа загинула та ще одна особа постраждала.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалого з опіками і травмою голови госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Києва.
Крім того, о 14.10 до міської клінічної лікарні №8 звернулося 6 осіб з вул. Прирічна Оболонського району, які отримали травми різного ступеню важкості внаслідок ураження блискавкою під час грози.
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