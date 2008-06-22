У Києві зійшли з рейок 7 вантажних вагонів

Вчора близько 16.52 у Києві поблизу залізничної станції «Дарниця» зійшли з рейок і частково перекинулися 7 вагонів, завантажених сировиною із залізної руди.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в місті Києві, за усним повідомленням чергового Південно-Західної залізниці, товарний потяг з 64 вагонами прямував від станції Стойлєнська (Росія) до станції Ізов (Польша). Даний потяг вибухо- і пожежонебезпечних вантажів, а також інших небезпечних матеріалів не перевозив.

Травмованих і загиблих немає. Причина та збитки встановлюються.

Відновлювальні роботи проводяться аварійними бригадами Південно-Західної залізниці.