Ведмідь убив учасницю змагань з орієнтування

У суботу в селищі Сокіл на півдні Сахаліну (Російська Федерація) ведмідь убив одну з учасниць обласних змагань з орієнтування.

Черговий обласного УВС розповів, що повідомлення надійшло ввечері. Як з`ясувалося, одна з груп, рухаючись за маршрутом, зіткнулася з ведмедем. Хижак напав на 15-річного хлопчика, який одержав рвану рану стегна і був госпіталізований.

Коли проводили перекличку, виявилося, що зникла 20-річна студентка Сахалінського держуніверситету. Пізніше пошукова група виявила труп дівчини, який "вже був прикопаний ведмедем", уточнив співрозмовник журналістів з обласного УВС. У районі надзвичпйної події перебувають співробітники мисливського нагляду та представники МНС, які спробують знайти медведя-вбийцю.

Лента.ру