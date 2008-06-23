Daewoo влетів у "копійку": 5 загиблих

У Дніпропетровській області під час зіткнення легковиків загинуло 5 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вранці 22 червня поблизу с. Червоний Став Криничанського району Дніпропетровщини на автошляху Київ - Луганськ - Ізваріно сталося зіткнення легкового автомобіля "ДЕУ-Нексія" з легковим автомобілем "ВАЗ-2101". В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб та 1 особу у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.

Всього за добу на території країни зареєстровано 168 ДТП, в яких загинуло 22 особи та 234 - травмовано.