Донецьк прийняли до Асоціації ковалів

Донецьк першим із міст колишнього СРСР прийнятий до асоціації "Золоте Кільце європейських міст-ковалів".

Як повідомили УНІАН в Управлінні зі зв`язків із громадськістю Донецької міськради, прийом міста в члени асоціації відбувся на Генеральних зборах у м. Фризойті (Німеччина).

Донецьк став 15-м членом "Золотого Кільця", до якого входять також міста-ковалі з Німеччини, Італії, Голландії, Фінляндії, Польщі, Чехії, Австрії та інших країн. Таким чином, європейське співтовариство високо оцінило майстерність ковалів Донецька.

У міськраді зазначили, що в ході церемонії президент "Золотого Кільця" бургомістр міста Ібзітца (Австрія) Йозеф ХОФМАРХЕР прийняв заяву донеччан на проведення Генеральних зборів у м. Донецьку в 2012 році. Крім того, президент "Золотого Кільця" прийняв запрошення на участь у Х Фестивалі ковальської майстерності, який пройде в Донецьку у вересні 2008 року.