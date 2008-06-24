Зіткнулися Nissan, Hyundai і Dacia: 1 загиблий, четверо поранених

У Харківській області внаслідок зіткнення трьох автомобілів загинула одна і травмовано 4 осіб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, 23 червня на 641-му км автодороги Київ-Харків-Довжанський водій автомобіля "Нісан", рухаючись в напрямку м.Краматорськ, під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Хюндай", що рухався в зустрічному напрямку.

Після зіткнення автомобіль "Хюндай" продовжив некерований рух, виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з автомобілем "Дачія-Логан". Від потужного удару автомобіль "Дачія" загорівся.

Внаслідок ДТП пасажир автомобіля "Хюндай", громадянин Росії, від отриманих травм загинув на місці події, а водій та пасажир автомобіля "Дачія", а також двоє пасажирів автомобіля "Нісан" отримали тілесні ушкодження й госпіталізовані до Ізюмської райлікарні.