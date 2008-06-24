У Черновецького готують сюрприз автолюбителям

При Київській міській державній адміністрації створено спеціальний штаб з оперативного вирішення проблем дорожнього руху в столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на першого заступника голови адміністрації Дениса БАССА, основними завданнями штабу є як швидке вирішення транспортних проблем міста, так і постійний моніторинг існуючого стану дорожнього руху в столиці. Зокрема, штаб працюватиме над організацією одностороннього руху, вирішенням проблем паркування, контролем стану дорожньої розмітки тощо.

За його словами, штаб працюватиме за участі працівників ДАІ, які допомагатимуть вчасно реагувати на проблеми руху на вулицях міста.

Крім того, результатом спільної роботи працівників ДАІ та КМДА стало рішення скасувати лівий поворот з вул. Скоропадського на вул. Червоноармійську, що дасть можливість значно розвантажити вул. Червоноармійську на ділянці від площі Льва Толстого до Хрещатика. Окрім того, зараз продовжується робота над розвантаженням Либідської площі.

Д.БАСС повідомив, що також заплановано розробити принципово нову схему нанесення дорожньої розмітки, яка передбачатиме нанесення на дороги знаків про повороти, окреме позначення смуг для громадського транспорту і велодоріжок тощо. Для здійснення контролю за якістю нанесеної розмітки буде створено спеціальну моніторингову групу, що стежитиме за необхідністю вчасно відновити її при пошкодженні.

Як повідомляв УНІАН, у квітні на спільному засіданні Державтоінспекція та Київська міська державна адміністрація прийняли рішення про створення спеціальних патрулів для швидкого усунення заторів, які виникають через дорожньо-транспортні пригоди.

Тоді передбачалось, що контрольні групи ДАІ мають бути закріплені за кожним маршрутом пасажирського транспорту і виїжджати миттєво на сигнал про ДТП, який надійде з диспетчерської служби “Київпастрансу”.