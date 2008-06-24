Тимошенко на нараді з Яценюком (6 фото)
17:21, 24 червня 2008Разное
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"Помаранчеві" шукали порозуміння
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає проти оформлення домовленостей між політичними силами у вигляді універсалу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО і керівниками фракцій “Наша Україна – Народна самооборона” і БЮТ.
|Перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій Кожем’якін, прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, голова ВР Арсеній Яценюк та лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав Кириленко під час зустрічі в Києві, 24 червня 2008 р.
|Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко та голова ВР України Арсеній Яценюк під час зустрічі, в Києві 24 червня 2008 р.
При цьому голова ВР зазначив, що універсал – це лише «політична декларація», яка часто не виконується.
На його переконання, домовленості й узгоджені позиції необхідно оформлювати у вигляді законодавчих актів.
Фото УНІАН
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