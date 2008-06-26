Тимошенко в шахті (5 фото)

Прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко під час візиту на шахту ім. Фрунзе в Ровеньках (Луганська обл.).

Тимошенко провела в шахті близько 2 годин. Для спуску в забій їй пошили в Ровеньках спеціальну робу - сіру куртку і сірі штани. Леді Ю. одягнула також онучі, чоботи, косинку і каску, а сережки зняла. Прем`єра відправили на горизонт 980 метрів в кліті разом з міністром вугільної промисловості Віктором Полтавцем, соратником по партії нардепом Наталією Королевською, директором шахти, генеральним директором ДП «Ровенькиантрацит» і охоронцями.

Перше, що вона сказала – міністри хоча б раз на тиждень повинні спускатися в шахту і дивитися, в яких умовах трудяться шахтарі.

Прем`єр-міністр після спуску в шахту взяла з собою жетони, які дають шахтарям під час спуску в забій, щоб пам`ятати про борг України перед вугільною галуззю. Про це вона заявила на нараді, присвяченій обговоренню проблем у вугільній галузі в м. Ровеньках Луганської області.

“Всі жетони я забрала з собою, тому що хочу, щоб вони щодня мені в кабінеті нагадували, скільки ми заборгували галузі й людям, які працюють і живуть у таких важких умовах, включаючи і стан міст”, - заявила вона, зазначивши, що має на увазі ситуацію з водопостачанням шахтарських міст, а також інші соціальні проблеми.

Фото Олександра Прокопенка / POOL / УНІАН