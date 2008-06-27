У Києві горіла будівля Національної телекомпанії

Вночі 26 червня сталася пожежа в одному з приміщень двадцятичотирьохповерхової будівлі Національної телекомпанії України, що знаходиться за адресою вул.Мельникова, 42 у столиці.

Як сьогодні повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в місті Києві, о 2.20 в одній з кімнат на 14-му поверсі будівлі НТКУ спрацював датчик пожежної сигналізації. Однак завдяки оперативному реагуванню молодшого інспектора пожежної частини №36, що на договірних засадах здійснює цілодобову охорону будівлі телекомпанії, рятувальники МНС швидко прибули до приміщення і ліквідували займання.

За попередніми висновками фахівців, спричинити пожежу могло коротке замкнення електропроводки в кімнаті.