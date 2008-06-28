Скасовано заборону на термочохли у Формулі-1

Міжнародна автомобільна федерація (ФІА) скасувала заборону на використання в "Формулі-1" термочохлів, що прогрівають шини (заборона мала набути сили з наступного року), повідомляє британський "Автоспорт".

Спочатку ФІА хотіла заборонити термочохли, що разом з поверненням сліків (покришок без протектора) мало збільшити кількість обгонів в "Ф-1", а заразом скоротити витрати команд. Проте пілоти висловили занепокоєння, мовляв, на холодних шинах зросте ризик аварій.

Шинники з "Бріджстоун" вважали, що непрогріта гума навряд чи стане приводом для занепокоєння, і не бачили причин скасовувати цю заборону. Утім, вони визнавали при цьому, що з міркувань безпеки бажано буде контролювати мінімальний тиск в шинах, і саме це стало проблемою.

Чиновники ФІА визнали, що вирішити проблему тиску в короткий термін неможливо, а скорочення витрат навряд чи вдасться досягти, оскільки команди так чи інакше використовують термочохли під час тестів. Тож Світова рада ФІА вирішила відмінити заборону, і термочохли залишаться в "Формулі-1" наступного року.