Дружина Яценюка відвідала центр реабілітації дітей (фоторепортаж)

08:14, 28 червня 2008
Разное
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Пані Терезія супроводжувала турецьку гостю

26 червня в Україні з офіційним робочим візитом перебував голова Великих національних зборів (парламенту) Республіки Туреччина Кьоксал ТОПТАН. Протягом візиту він мав зустрічі з українським колегою Арсенієм Яценюком, Президентом Віктором Ющенком та прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.

Тим часом, дружина голови Великих Національних Зборів Республіки Туреччина пані Саіме Топтан та дружина голови Верховної Ради України пані Терезія Яценюк відвідали Український медичний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи.

Заснований 1996 р. Центр реабілітації дітей з органічними враженнями нервової системи займається медико-соціальною реабілітацією дітей, консультаційно-діагностичною допомогою дітям. До лікувально-діагностичної бази центру включені синдроми відновлювального періоду, дитячий період, наслідки патології нервової системи, перенесеної в пре-перинатальний період, ДЦП, епілепсія, наслідки запальних захворювань ЦНС.

Центр надає методичну допомогу фахівцям регіональних центрів.

Дружина голови парламенту Туреччини Саіме Топтан, дружина голови Верховної Ради України Терезія Яценюк та директор Українського медичного центру реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи Володимир Мартинюк

Фото Анастасії Сироткіної / POOL / УНІАН

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