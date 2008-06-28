Дружина Яценюка відвідала центр реабілітації дітей (фоторепортаж)

26 червня в Україні з офіційним робочим візитом перебував голова Великих національних зборів (парламенту) Республіки Туреччина Кьоксал ТОПТАН. Протягом візиту він мав зустрічі з українським колегою Арсенієм Яценюком, Президентом Віктором Ющенком та прем`єр-міністром Юлією Тимошенко.

Тим часом, дружина голови Великих Національних Зборів Республіки Туреччина пані Саіме Топтан та дружина голови Верховної Ради України пані Терезія Яценюк відвідали Український медичний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи.

Заснований 1996 р. Центр реабілітації дітей з органічними враженнями нервової системи займається медико-соціальною реабілітацією дітей, консультаційно-діагностичною допомогою дітям. До лікувально-діагностичної бази центру включені синдроми відновлювального періоду, дитячий період, наслідки патології нервової системи, перенесеної в пре-перинатальний період, ДЦП, епілепсія, наслідки запальних захворювань ЦНС.

Центр надає методичну допомогу фахівцям регіональних центрів.

Фото Анастасії Сироткіної / POOL / УНІАН