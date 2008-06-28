Шведських дітей шокували інтернет-звички батьків

Шведські діти були шоковані після того, як дізналися, чим займаються їхні батьки в інтернеті, повідомляє The Local з посиланням на дані шведської організації захисту прав дітей (BRIS). Основною проблемою BRIS назвала відвідання батьками порносайтів та мережевий флірт.

Зокрема, 15-річний підліток, який з цікавості прочитав листування батька в MSN, був шокований тим, що його 53-річний татко заграє з молоденькими дівчатами, просторікує з ними про секс і призначає побачення.

12-річна дівчинка розповіла співробітникам BRIS, що вона "втратила" свою маму через комп`ютер. За останнім жінка півголою проводить велику частину вільного часу, розміщуючи в інтернеті свої світлини.

Інша шведська дівчинка скаржиться, що її мама припала до гри World of Warcraft, якій присвячує велику частину часу. За словами дівчинки, якщо жінка не сидить за комп`ютером, то вона перебуває в стані прострації і не розуміє, що відбувається навколо.

Всього протягом 2007 року BRIS були розглянуті 1895 заяв, пов`язаних IT-сферою. З них сто належить дітям, які стурбовані поведінкою батьків в інтернеті.

Лента.ру