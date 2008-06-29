Сьогодні 14 країн відзначатимуть День Дунаю

Сьогодні у 14 країнах басейну Дунаю, включаючи Україну, відзначається День Дунаю.

Захід проводиться під егідою Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (ICPDR) - міжнародної організації, яка об`єднує країни басейну Дунаю та Європейську Комісію з питань екологічного стану басейну Дунаю. Свято пройде у "географічному центрі Європи" в с. Ділове Рахівського району Закарпатської області. Програма свята передбачатиме, зокрема, конкурс дитячих виробів "Тиса – молодша сестра Дунаю", який є частиною загальнодунайського конкурсу "Митці Дунаю", конкурс пісні про річки Тиса та Дунай, презентація результатів акції "Екологічна дія", тобто практичні дії школярів з впорядкування прибережної смуги, вікторини тощо.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Закарпатського облводгоспу, свято розпочнеться у неділю 29 червня у "Географічному центрі Європи". На святі будуть присутні гості з Австрії (представники Міжнародної комісії з охорони р. Дунай), представники з Нідерландів та Білорусі, державних обласних і місцевих органів влади.

Свято організовується за підтримки Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Закарпатського обласного виробничого управління з меліорації і водного господарства та Закарпатського відділення Всеукраїнської екологічної ліги.