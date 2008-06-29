Ющенко, як завжди, працював на Мистецькому Арсеналі (5 фото)

Президент України Віктор Ющенко, який у березні зобов`язався щосуботи брати участь у впорядкуванні території Музейного комплексу ”Мистецький арсенал”, тримає слова.

28 червня 2008 р.Президент оглянув будівлю майбутнього музею, подвір`я, укріплення схилів. Також В.ЮЩЕНКО поспілкувався з учнями ПТУ, які на волонтерських засадах беруть участь у роботах на «Мистецькому арсеналі».

«Це буде музей номер один в Європі, який повинен показати Україну такою, якою її ще не бачили більшість українців, якою її ще не бачив світ», - сказав Президент.

Фото Миколи Лазаренка / POOL / УНІАН