Наречені бувають шістьох типів

Парад наречених вперше сьогодні пройде в Мінську, в ньому візьмуть участь 36 дівчат, причому заздалегідь поділені на 6 команд:

- гламурні дівчата (яскраві аксесуари, сексуальний погляд; дівчата з обкладинок журналів, завойовниці Великого міста);

- ельфійські діви та русалки (багато квітів в руках і волоссі, чари в очах, метелики і пташки; тема лісу і води, рослинні мотиви);

- англійські принцеси (парасольки і віяла, прикриті вії, томики віршів, чарівні принци у серцях);

- красуні XIX століття (розкриті очі, зібране вгору волосся, рожеві щічки);

- червоно-гарячі блондинки (червоні плаття, червоні троянди, червона атрибутика, світлий колір волосся);

- пекучі брюнетки (жодних білих суконь, чорний колір волосся, образ, що підкреслює гостроту злиття ніжної душі і пекучої зовнішності).

До програми Параду наречених включені підготовка в салонах краси і у візажиітів удома, катання на каруселях з фотосесією, прохід на Острів сліз з прапорами, поїздка містом, фотосесія на природі, презентація своїх талантів (120 секунд для однієї команди) і визначення кращої команди.

Для учасниць в парку Горького виступлять білоруські зірки. Крім того, наречені покладуть квіти до монумента Перемоги.

Парад Наречених був заснований московським весільним фотографом Катериною Алешинською, уточнюють Білоруські новини. Естафету заходу згодом перебрали інші міста — Тула, Калуга, Владивосток, Володимир, Київ, Харків, Львів. Тепер свій Парад наречених з`явиться і в Мінську.