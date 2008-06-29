Фанати просять прем'єра Іспанії не з'являтися на фінал Євро-2008

Більше тисячі іспанських болільників підписала відозву до прем`єр-міністра країни Хосе Луїса Сапатеро з проханням відмовитися від відвідин фінального матчу Євро-2008 з Німеччиною. Фанати вважають, що Сапатеро може принести команді нещастя, повідомляє сайт телеканалу "Спорт".

Болільники помітили, що Сапатеро не був присутній на матчах збірної, і підопічні Луїса Арагонеса брали перемоги. Фанати побоюються, що поява прем`єр-міністра на трибунах може "сполохати фарт".

Тим часом, представники прем`єра підтвердили, що він має намір відвідати матч попри розгорнуту інтернет-кампанію. Про це повідомляє AFP.