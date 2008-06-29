Розіграно джекпот на суму майже 19 мільйонів євро

Майже 19 млн. євро виграв переможець лотереї «Лотто» в Ірландії, побивши таким чином національний рекорд.

Як передає ІТАР-ТАРС, виграш дістанеться жителю містечка Карлоу, розташованого на південь від Дубліна, повідомили в компанії Національна лотерея, що організувала розиграш.

Джекпот склав таку величезну суму (18 млн. 963 тис. 441 євро) після того, як шістнадцять розиграшів підряд ніхто не міг зірвати банк. Виграшний квиток обійшовся щасливчику в 32 євро.

При цьому цифри на квитку вибиралися не самим переможцем, а були внесені комп`ютером автоматично при покупці. Переможець й досі не звернувся до організаторів за отриманням виграних мільйонів.

За даними Національної лотереї Ірландії, ажіотаж навколо розиграшу протягом кількох годин до його початку був настільки великим, що кількість покупців лотерейних квитків перевищувала 3,5 тис. людей за хвилину.