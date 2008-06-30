На Львівщині УАЗ вилетів на шкільне подвір’я й врізався в випускників

У с. Варяж Сокальського району Львівської області водій легкового автомобіля "УАЗ-468" не впорався з керуванням, з`їхав з проїжджої частини, проламав огорожу місцевої загальноосвітньої школи та скоїв наїзд на групу випускників, які перебували на території школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 1 особа, 1992 року народження та 6 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.