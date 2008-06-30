В Антверпені пройшла одна з найбільших гей-подій Європи (фоторепортаж)

В Антверпені (Бельгія) пройшла одна з найбільших гей-подій Європи – NaviGAYtion.

Як передає кореспондент УНІАН, ця подія проводиться лише вп’яте, але вже стала досить популярною. Минулого року її відвідали близько 15 тис. осіб. Цього року, як кажуть організатори, ще більше.

Головною відмінністю NaviGAYtion від інших гей-подій є те, що вона в точному сенсі "Navi": відбувається на воді. З 15-ї до 22-ї години суботи 10 кораблів здійснювали годинні танцювальні круїзи річкою Шельда. Причому на кожному кораблі – своя музична концепція: від музики 80-х до сьогодення. Крім того, ді-джейські установки були розміщені на причалі.

Сама назва NaviGAYtion – гра слів, адже англійське “navigation” без літери “y” означає “навігація”.

На відміну від популярних в Європі гей-парадів, на NaviGAYtion практично не було людей в яскравих карнавальних костюмах. Як повідомив УНІАН організатор дійства Патрік АРТЦЕН (Patrick AERTSEN), це пояснюється тим, що NaviGAYtion не носить спеціального месіджу. “Це просто гарна можливість зустрітися та повеселитися”, - сказав він.

П.АРТЦЕН також зазначив, що в попередні роки NaviGAYtion вже відвідали досить багато зірок шоу-бізнесу, так, минулого року приїздив Prince. “Ми ніколи не наймаємо зірок. Якщо вони хочуть приїхати – ми їм завжди раді, однак ніякого спеціального ставлення до них у нас немає”, - розповів організатор NaviGAYtion.

Що ж до розваг, то крім танцювальних круїзів організатори передбачили і багато іншого: басейн з піною, футбол на надувному батуті, стрибки на еластичному канаті і навіть відкрили на причалі фітнес-центр з велотренажерами та різного роду штангами.

По завершенню основної програми на узбережжі Шельди, шоу тривало до ранку у вигляді after-party в одному з клубів Антверпена.

Фото Сергія Воропаєва, УНІАН