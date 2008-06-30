Українка стала Місіс Світу-2008 (фото)

У фіналі конкурсу "Місіс Світу-2008", в якому можуть брати участь лише заміжні жінки і який цього разу проводився в Калінінграді, перемогла представниця України Наталія ШМАРЕНКОВА - співачка, відома під своїм сценічним псевдонімом Камалія, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Першою віце-міс названа представниця Сінгапуру Колін Франсіска-Мейсон, другою — “Місіс Білорусь”, жителька США Катерина Ганаго. Почесні четверте і п`яте місця зайняли, відповідно, «Місіс Перу» Джулісса Замбрано Фалькон і «Місіс В`єтнам» Нгуєн Діу Хоа.

У шоу брали участь конкурсантки із 40 країн світу.

"Місіс Світу", задумана 30 років тому американським бізнесменом Девідом МАРМЕЛОМ, це конкурс краси, в якому змагаються заміжні жінки старше 18 років зі всього світу.

Місія конкурсу - привернути увагу громадськості до значущості сімейних цінностей. Торік на конкурсі "Місіс Світу" в Сочі корону виборола американка Дайєн ТАКЕР.