Уряд Криму дає землю Софії Ротару

Рада міністрів Криму узгодила місце розташування земельної ділянки для індивідуального дачного будівництва, яку планується передати в оренду відомій співачці Софії РОТАРУ.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співробітник прес-служби Радміну АРК, відповідну постанову було прийнято сьогодні на засіданні уряду автономії.

Площа ділянки із земель Національного інституту винограду та вина «Магарач» – 0,14 га.

Постанову Радмін прийняв після розгляду заяви «громадянки України ЄВДОКИМЕНКО-РОТАРУ Софії Михайлівни», й керуючись низкою статей Земельного кодексу України.

Ділянка знаходиться за межами населених пунктів Массандрівської селищної ради міста Ялта. Радмін дозволив розробку проекту землеустрою з відведення земельної ділянки на умовах оренди.

Уряд Криму направить матеріали узгодження місця розташування ділянки на розгляд до Верховної Ради АРК для ухвалення рішення у встановленому законодавством порядку.

Співробітник прес-служби Радміну, посилаючись на слова голови Республіканського комітету із земельних ресурсів Криму Миколи ГОЛУБЄВА, повідомив, що земельну ділянку планується передати С.РОТАРУ в оренду на 49 років. Голова Рескомзему автономії також повідомив, що на цій ділянці був пустир, «забруднений і засмічений», а С.РОТАРУ навела там порядок.