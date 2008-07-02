Олесь Довгий ламає скляну перегородку в президії Київради (4 фото)
04:52, 02 липня 2008Разное
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Він запевняє, що перегородка не потрібна
Заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ демонтував за допомогою працівників технічної служби Київради прозору перегородку, яку встановили в грудні 2006 року, щоб відділити місця в сесійній залі від президії і уникнути блокування президії опозиційними фракціями.
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Фото УНІАН
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