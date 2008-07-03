Абрамович не залишить Чукотку

Роман Абрамович продовжить роботу на Чукотці після відставки з посади губернатора. Інвестиційна компанія "Міллхауз", яка управляє активами Абрамовича, продовжить вкладати гроші в різні проекти на Чукотці, також свою діяльність продовжать два добродійні фонди, засновані бізнесменом, повідомив офіційний представник колишнього губернатора.

Роман Абрамович був звільнений з посади губернатора Чукотки 3 липня указом Дмитра Медведєва. Президент Росії задовольнив прохання про відставку за власним бажанням, раніше подане Абрамовичем.

Виконуючим обов`язки губернатора Чукотки був призначений Роман Копін, який раніше займав посаду заступника губернатора і начальника департаменту з питань промислової і сільськогосподарської політики Чукотського автономного округу.

Абрамович був обраний губернатором Чукотки 2000 року, в 2005-му він був переобраний на другий термін. Термін губернаторських повноважень Романа Абрамовича мав закінчитися 2010 року.

Лента.ру