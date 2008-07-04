Щоб знести пам'ятник Франко, знадобилися два вибухи

Знесення пам`ятника диктаторові Франсіско Франко, встановленого в місті Віго на півночі Іспанії, почався у вівторок, 1 липня, і закінчився наступного дня, повідомила Лента.ру з посиланням на інтернет-видання ThinkSpain.

На початку робіт інженери заклали в 17-метровий бетонний монумент заряд вибухівки. Проте після вибуху виявилося, що при споруді пам`ятника в 1961 році буи використані сталеві рейки. Пам`ятник фашистському диктаторові від вибуху тільки трохи нахилився.

Фахівцям довелося пиляти рейки і закладати додаткові заряди вибухівки. Всього в монумент було закладено 25 кілограмів динаміту, повідомляє видання.

Пам`ятник Франко впав у середу – після другого вибуху. Представники муніципалітету пообіцяли прибрати бетонні уламки протягом найближчих днів.