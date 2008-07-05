44 вулиці Києва буде переведено на односторонній рух (список)

44 вулиці у чотирьох районах Києва буде переведено у режим одностороннього руху.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це поінформував перший заступник голови КМДА Денис БАСС.

Зокрема, у рамках вдосконалення та покращення руху у Києві та боротьби із заторами на дорогах, мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ затвердив перелік вулиць міста, де буде запроваджено односторонній рух. Згідно з документом, в односторонній режим міська влада переведе 44 вулиці у чотирьох столичних районах: 16 вулиць у Голосіївському, 12 - в Солом’янському, 4 - у Святошинському та 12 - в Шевченківському районі.

За словами Д.БАССА, протягом поточного року комунальне підприємство «Київдорсервіс» розробить та затвердить відповідну проектно-кошторисну документацію на впровадження одностороннього руху. У 2009 році назване комунальне підприємство виконає всі необхідні роботи для забезпечення введення одностороннього режиму.

Так, у Голосіївському районі заплановано впровадження такого режиму руху на вул. Л.Толстого, Дмитрова, Фізкультури, Федорова, Либідській, Тельмана, Тверській, Ковпака, Боженка, М.Стельмаха, А.Бубнова, В.Дубініна, В.Жуковського, пров. Ужгородському, пров. Задорожному, пров. Коломийському.

У Солом’янському районі вул. М.Кривоноса, Червонопартизанська, Білгородська, Олексіївська, Озерна, О.Горвиця, Златопільська, О.Пироговського, А.Головка, Смоленська, Металістів та Виборзька стануть односторонніми.

У Святошинському районі - вул. М.Котельникова, Львівська, І.Крамського та А.Петрицького;

У Шевченківському вул. Воровського, О.Гончара, М.Коцюбинського, Пирогова, І.Франка, Тургенєвська, Гоголівська, Некрасовська, Обсерваторна, Рейтарська, Стрітенська та Стрілецька також будуть переведені в односторонній режим руху.